La Volta virtual, un divertiment en temps de coronavirus

La Volta Ciclista a Catalunya ha acabat aquest diumenge a Barcelona amb la victòria a la general de ... En altres circumstàncies, aquest podria haver estat l'inici del text per informar sobre el vencedor de l'edició 100 de la tercera cursa per etapes més antiga del circuit que s'havia de disputar entre el 23 i el 29 de març.



Però la crisi del coronavirus tot ho ha canviat i, a falta de ciclisme real, els organitzadors de la prova van crear aquesta setmana a Twitter una Volta virtual en temps de confinament.





Tot va començar el passat dilluns 23 de març, coincidint amb la que havia de ser la data d'inici, quan el compte de Twitter de la cursa va actualitzar el seu perfil amb el següent missatge: "La Volta Catalunya començaria avui a Calella la seva edició 100. El ajornament ens farà esperar, però interactua i guanya un mallot oficial i una experiència VIP per a la futura edició de la prova ".I així va ser com es va desenvolupar el joc. Dia a dia, es van actualitzar els perfils de cada etapa i es va obrir una enquesta amb tres possibles candidats al triomf d'etapa i una resposta oberta per apostar per altres ciclistes de l'escamot.A la primera jornada, de 164,9 quilòmetres amb inici i final a Calella i que havia de transcórrer per les carreteres de mitja muntanya del massís de Montseny, Thomas de Gendt (Lotto Soudal) va ser el favorit del públic.El ciclista belga va respondre agraït a la iniciativa: "Primera victòria de la temporada. És virtual, però una victòria és una victòria. Envio tot el meu suport a la Volta, una de les meves curses favorites".L'èxit de la iniciativa va ser tal que a partir de dimarts, coincidint amb la contrarellotge individual que s'havia de disputar a Banyoles (Girona), el compte de Twitter l'Etapa Reina va actualitzar a partir de llavors les classificacions, individual i general, de la cursa virtual.Els seguidors van optar pel jove Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step) com a vencedor de la contrarellotge abans de la tercera etapa Pirinenca amb final a l'estació d'esquí de Vallter 2000.Allà va ser on va emergir la figura de Nairo Quintana entre els favorits del públic i es va emportar una victòria que el va situar amb un avantatge de set segons virtuals sobre Evenepoel i Adam Yates.En la quarta jornada, també d'alta muntanya i amb final a Port Ainé, Alejandro Valverde (Movistar) va brillar a la xarxa. El tres vegades guanyador de la cursa es portaria una etapa exigent amb tres ports pirinencs, un de primera categoria i els altres d'especial.La seva victòria va provocar canvis a la general. Yates arrabassaria la primera posició virtual a Quintana, que cauria fins a la tercera posició per darrere del seu compatriota Egan Bernal (Team Ineos).Twitter va coronar Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), a la meta de Manresa, i el velocista Michael Matthews (Sunweb), a Mataró, mentre que Quintana tornaria a situar-se al capdamunt de la general abans de l'última etapa.A Barcelona, Alejandro Valverde ha sortit aquest diumenge victoriós en les rampes virtuals de Montjuïc. No s'ha desvetllat, però, el vencedor en la general. Els organitzadors reserven el mallot de líder per quan es desvirtualitzi el ciclisme i l'edició 100 sigui una realitat.