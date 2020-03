Victòria virtual per Àlex Márquez a MotoGP

Àlex Márquez ja ha guanyat la seva primera cursa a Moto GP, encara que hagi estat de forma virtual, en imposar-se a les consoles i al circuit de Mugello al seu germà Marc, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir, Aleix Espargaró, Àlex Rins, Miguel Oliveira, Iker Lecuona i Maverick Viñales.

Després d'una breu sessió de qualificació de 5 minuts i un sol intent per fer la volta ràpida s'ha configurat la graella de sortida amb els pilots comentant la jugada en espanyol, 1r. Quartararo, 2n. Bagnaia, 3r. Viñales, 4t Alex Márquez i 5è Marc Márquez.

A la sortida de la cursa, a sis voltes, Àlex s'ha posat primer. Quartararo i Viñales s'han tocat. "Quin cabró", ha deixat anar Maverick.

Pecco ha passat a l'Àlex, que li ha tornat l'avançament. Les Suzuki han caigut entre les bromes de Mir i Rins.

Àlex ha fet volta ràpida a la meitat de la prova i Marc s'ha posat tercer. Lecuona ha caigut i Viñales també quan era quart i anava a per Marc Márquez. Però després Maverick ha passat a Marc.

Amb més caigudes i molts avançaments, Àlex Márquez s'ha escapat i ha guanyat fàcil. "No has tret els gossos dos dies per estar jugant", ha fet broma Aleix. "Ja els treu Marc", ha replicat.

La classificació final ha estat 1r. Àlex Márquez; 2. Pecco Bagnaia; 3r. Maverick Viñales; 4. Fabio Quartararo; 5è. Marc Márquez; 6è. Àlex Rins; 7è. Joan Mir; 8º. Miguel Oliveira; 9º. Iker Lecuona; 10º. Aleix Espargaró.

Després de la carrera Marc ha dit: "El meu únic objectiu era no caure, sabia que no era el més ràpid. Un top 5 a Mugello està bé", ha fet broma, mentre que l'Àlex ha tirat més llenya a el foc. "El meu únic objectiu era guanyar el meu company d'equip. Espero mantenir el liderat a la pròxima carrera".