El Barça fa una donació de 30.000 mascaretes a Salut

El Barça, a través de la seva Fundació, va anunciar ahir que donarà 30.000 mascaretes al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la companyia d'assegurances xinesa Taiping Life Insurance ( partner del club) perquè les autoritats sanitàries les distribueixin als col·lectius segons ho considerin oportú.

L'objectiu d'aquesta donació és «ajudar en la lluita contra la propagació del coronavirus», tal com s'explica en una nota emesa pel club. Amb aquest gest, l'entitat blaugrana segueix donant suport a «les autoritats sanitàries per complir i fer complir totes les seves indicacions». A més, el Barça «s'ha mobilitzat a través de la seva Fundació per ajudar en tot allò que sigui possible en aquesta crisi, tant en l'àmbit local com internacional».