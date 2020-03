La Federació Catalana tampoc pot esquivar la crisi i presenta un ERTO

La Federació Catalana de Futbol va anunciar ahir a la tarda un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació per causes de força major, a causa de la cessació de l'activitat pel coronavirus. «L'expedient afecta les 14 delegacions i comporta la suspensió del contracte de treball de 169 treballadors, i la reducció de jornada al 25 per cent d'un total de 17 treballadors, amb la finalitat de mantenir uns serveis mínims d'atenció al públic. A més, la federació catalana ha decidit suspendre tots els pagaments a professionals externs i als proveïdors no essencials fins que es torni a la normalitat.