Cancel·lat el GP Catalunya de windsurf 2020 i la concentració de furgonetes Volkswagen a Sant Pere Pescador

Els organitzadors del Campionat de Món de Windsurf - Gran Premi Catalunya Costa Brava, el Club de Vela La Ballena Alegre i la PWA Professional Windsurfers Asociation han decidit cancel·lar aquesta etapa del World Tour de Windsurf que estava previst celebrar del 19 al 24 de maig a Sant Pere Pescador.

La decisió s'ha pres unànimement veient l'evolució del coronavirus, per responsabilitat i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.

La prova de la Costa Brava havia de ser ara la primera del circuit 2020, perquè ja s'havien hagut de cancel·lar les proves prèvies del Japó, Corea i França pel mateix motiu.

Amb gairebé vint anys en el calendari i sent una prova de referència, el tour s'ha suspès perquè no podia garantir ni la logística, ni la seguretat dels participants internacionals -arribats de tot el món- ni dels espectadors.

Des d'aquest mateix moment, l'organització, juntament amb el Càmping La Ballena Alegre i la revista Surf a Vela, comencen a treballar en l'edició 2021 d'aquest esdeveniment que és un motor del turisme i esport nàutic de la badia de Roses i la Costa Brava.



Concentració de furgonetes Volkswagen

A causa de l'excepcional situació ocasionada pel COVID-19, també es cancel·la l'edició 2020 de la Surf Alegre i la concentració de furgonetes Volkswagen.

Igualmente, de comú acord (PWA, Volkswagen vehicles comercials, Càmping La Ballena Alegre i la revista Surf a Vela) han esperat fins a l'últim moment per prendre aquesta decisió, però, per responsabilitat, per logística i per les recomanacions de les autoritats sanitàries, han considerat queera el més sensat.