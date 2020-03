Els futbolistes anglesos es podrien rebaixar el sou fins a la meitat

L'Associació de Futbolistes Professionals ha demanat una reunió amb els responsables de la primera i segona categoria d'Anglaterra per tractar diversos temes, com ara la redicció dels salaris, que podria arribar en alguns casos al 50 per cent, segons informa el diari The Telegraph. El mateix mitjà esposa l'exemple del Birmingham City, que proposa que aquells jugadors que guanyin més de 6.000 lliures a la setmana, el que equival a uns 6.500 euros, es rebaixin aquesta quantitat a la meitat. Així mateix, també es podria plantejar que es suspenguin indefinidament les competicions.