L'Spar Citylift comença una campanya entre l'afició per trobar un himne

Sense activitat al parquet, moltes jugadores al seu país i amb el futur de la competició ben incert, l'Spar Citylift Girona vol aprofitar aquestes setmanes de confinament que queden per davant per trobar un himne. Per fer-ho possible, el club ha decidit posar en marxa un concurs que servirà per escollir una cançó que el representi. El club està obert a rebre les propostes de maquetes per trobar una lletra que ha d'incorporar «essencialment la transmissió dels nostres valors, com a referents de l'esport femení i de la ciutat de Girona». La cançó ha de durar entre dos i quatre minuts i hi poden participar grups i cantautors. Els interessats han d'enviar el vídeo en format horitzontal a premsa@unigirona.cat mitjançant www.transfer.com. La votació de totes les propostes enviades es realitzarà entre els aficionats a través de les xarxes socials i un jurat expert. El club es reserva el dret de deixar el concurs desert si cap proposta és convincent.