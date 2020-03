L'enginy, la bona voluntat i les xarxes socials mantenen present l'exercici

El confinament per culpa del coronavirus no s'atura, i sembla que durarà unes setmanes més. Per aquest motiu, esportistes i entitats esportives se les han d'enginyar per intentar que la tornada a la competició –que no se sap quan serà– sigui com més fàcil millor pel que fa als aspectes físics i tècnics.

És el cas del primer equip de futbol del Peralada, de Tercera Divisió, que a partir d'una aplicació aconsegueix que la plantilla faci alguns exercicis bàsics: «Amb l'aplicació, els jugadors copien uns exercicis que jo he fet abans. Tot el cos tècnic i els mateixos jugadors ens podem veure en directe, i d'aquesta manera els podem corregir i reben una mica de reciprocitat», explica el preparador físic xampanyer, Aitor Yelo.

I és que un dels aspectes que es troben més a faltar, com és evident, és la interacció amb les persones, «i per aquest motiu vam decidir fer aquesta pràctica, ja que, si tots ens veiem, ens podem motivar més, i d'alguna manera, s'assembla més a la realitat. És a dir, fem una mica de salut, ens veiem i fem pinya», diu Yelo.



Partint des de zero

La idea, que també fan altres clubs, és fer uns exercicis molt simples, «partim des de zero, és a dir, les condicions amb les quals comptem són un espai reduït i cap material complementari. Ara bé, la transferència al futbol és pràcticament de zero, perquè són tasques molt senzilles, aptes per a tots els esports», assegura.

Més concretament, tres cops a la setmana, els homes de Yelo fan exercicis de molta intensitat i poc temps, «ja que de moment estan en forma i els podem collar més o menys. Val a dir que als jugadors que disposen de més espai o material els fem, de manera individual, rutines de treball més concretes», explica. Tot plegat, «més enllà dels deures que ja tenen de manera habitual, que també hem de revisar, ja que no poden sortir de casa», afegeix.

El preparador insisteix que «no seran dues o tres setmanes de no entrenar, on es pot anar d'excursió, sortir a córrer o jugar a pàdel, seran uns dies d'estar tancats a casa, on la inactivitat serà molt més gran». Per això, la tornada haurà de ser amb peus de plom, perquè dia a dia «comprovarem l'estat de forma dels jugadors i modificarem el ritme. És clar que, si quan tornem, ho fem amb la intensitat que teníem ara, segur que hi haurà lesions», assegura, el preparador físic del Peralada.



La pressió serà «molt gran»

Quan torni a sonar el xiulet, «que no sabem quan serà, suposo que d'aquí a dues o tres setmanes», diu Yelo, el ritme de la competició serà un altre, és a dir, s'hauran de recuperar partits i potser «estarà tot més ajustat». Per tant, la incertesa sobre l'estat físic dels jugadors i el calendari possiblement més intens, faran incrementar la pressió per a uns futbolistes que també hauran de gestionar les ganes de tornar a practicar l'esport que més els agrada.

Tot plegat, donarà un atractiu encara més gran a la competició, que esperem que es pugui desenvolupar sense cap més entrebanc. Quan rodi de nou la pilota, les diferents federacions hauran de decidir què passa amb els ascensos i descensos, aspecte molt delicat, també en aquestes categories.