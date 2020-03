El COI decidirà en quatre setmanes si ajorna Tòquio 2020

El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha decidit aquest diumenge donar-se quatre setmanes de termini per decidir el futur dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, amb la seriosa possibilitat d'ajornar la gran cita de l'esport mundial ja sobre la taula, segons ha publicat en un comunicat.

La Junta Executiva s'ha reunit diumenge per teleconferència, amb la pressió creixent d'esportistes, federacions i comitès olímpics d'arreu del món, que han traslladat al COI (presidit per Thomas Bach) la inviabilitat d'uns jocs enmig de la crisi mundial per la pandèmia de coronavirus.

Segons ha determinat el COI en el comunicat, "la suspensió no està a l'agenda". Així mateix, en cooperació amb el Comitè organitzador de Tòquio 2020, les autoritats japoneses i el Govern Metropolità de Tòquio, asseguren que "iniciarem conversacions detallades per completar la seva avaluació de la ràpida evolució de la situació sanitària mundial i les seves repercussions en els JJOO, inclosa la hipòtesi de l'ajornament".