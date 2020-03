La cita olímpica no s'ajornava des de la II Guerra Mundial

? Fins aquest any, la guerra havia sigut l'únic motiu pel qual uns Jocs Olímpics s'havien ajornat o cancel·lat, cosa que havia passat en cinc ocasions entre les edicions d'estiu i d'hivern. Però l'actual pandèmia del covid-19 que recorre el planeta ha provocat que la cita, prevista per a enguany a Tòquio, s'hagi posposat encara que mantingui la denominació. Els primers Jocs suspesos van ser els del 1916 i degut a la I Guerra Mundial. Els dos previstos per a 1940, al Japó, tampoc s'acabarien celebrant: tant a Tòquio com a Sapporo. El motiu: la II Guerra Mundial. Es van intentar reprendre el 1944 a Cortina (Itàlia) i Londres, però dos anys abans es tornaria a fer marxa enrere pel mateix conficte i s'acabarien cancel·lant.