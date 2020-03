El COI es prepara per ajornar els Jocs Olímpics de Tòquio

El coronavirus està demostrant arreu del món que és capaç d'acabar amb tot. I els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 no són una excepció. Fins ara el Comitè Olímpic Internacional (COI) feia com si la pandèmia no anés amb ell, però després de rebre la pressió de nombrosos Comitès Olímpics i Federacions nacionals, que demanaven l'ajornament dels Jocs per a l'estiu de l'any que ve, el COI va admetre ahir per primer cop que és una opció que està sobre la taula. Després d'una reunió de l'executiva encapçalada pel president Thomas Bach, el COI va comunicar que es dona quatre setmanes per prendre una decisió i en el cas que segueixin la petició de la majoria d'organismes seria la primera vegada a la història que s'ajornen uns Jocs en època de pau.

La torxa olímpica continua fent el recorregut seguint el calendari previst sobre un escenari dessolador sense públic. I el COI continua insistint que «la suspensió no està a l'agenda», però davant la crisi del Covid-19 tot apunta que aquestes quatre setmanes serviran per buscar una nova data. De moment, està previst que es disputin del 24 de juliol al 9 d'agost i dues setmanes després els Jocs Paralímpics, del 25 d'agost al 9 de setembre.

«Pendents que empitjori la situació a escala mundial, l'executiva dona el primer pas en la planificació de possibles escenaris», s'explicava al comunicat. El COI també va assenyalar que «iniciarà converses detallades» en cooperació amb el Comitè Organitzador de Tòquio 2020, les autoritats japoneses i el Govern de Tòquio per «completar la ràpida evolució de la situació sanitària mundial i les seves repercussions als Jocs Olímpics, incolent l'hipotètic ajornament». De fet, el mateix Comitè Olímpic japonès ja havia contradit el COI proposant ajornar-los.

La majoria d'organimes espanyols també s'han pronunciat aquest cap de setmana. La Federació Espanyola de Natació va emetre un comunicat ahir a la tarda explicant que atura tot el seu calendari i que espera «l'ajornament immediat per preservar la salut dels esportistes, ja que no es donen les mínimes condicions que garanteixin la seva normal celebració ni la preparació adequada dels participants». La Federació Espanyola d'Atletisme i la de Triatló també van seguir la mateixa línia, així com la de Futbol. El president de la RFEF, Luis Rubiales, va transmetre la petició al vicepresident del COI, Juan Antonio Samaranch, argumentant que «la salut preval per sobre de qualsevol altra qüestió». A més a més, Rubiales va incidir en la necessitat de «centrar tots els esforços en donar suport a la lluita contra el Covid-19». D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha rebutjat valorar si s'han de celebrar els Jocs Olímpics de Tòquio aquest estiu. «No és funció de l'OMS cancel·lar o no cap tipus d'esdeveniment», va dir el portaveu de l'OMS, Tarik Jasarevic, des de Ginebra.



Gironins amb plaça

El palista Manel Blastegui (rem), la gimnasta Laura Bechdejú i les jugadores de bàsquet Marta Xargay i Queralt Casas tenien la plaça assegurada a la cita d'aquest estiu. Els atletes Esther Guerrero i Adel Mechaal estaven molt a prop d'aconseguir-la; mentre que la triatleta Carol Routier i el taekwondista Joel González també tenien opcions.