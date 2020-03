Dos jugadors dels Lakers i membres dels Sixers, positiu per coronavirus

Dos jugadors de Los Angeles Lakers i fins a tres membres de la plantilla dels Sixers de Philadelphia han donat positiu per coronavirus en les últimes hores, com s'informava ahir. No es va revelar la identitat dels afectats, encara que tots ells s'afegeixen a la llista de contagiats pel Covid-19 a l'NBA, una competició que ha quedat suspesa de manera indefinida. Els Lakers explicaven que el contagi s'hauria pogut produir durant el passat 10 de març, quan es van enfrontar a Brooklyn Nets, una franquícia que té fins a quatre jugadors infectats. «A tots els jugadors i membres dels Lakers se'ls està demanant que continuïn en quarentena pròpia i que es quedin a casa», afegia el comunicat. Unes hores abans, els 76ers havien anunciat fins a tres positius per coronavirus.