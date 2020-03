club Campanya solidària per lluitar contra el coronavirus

? El Girona vol aportar el seu gra de sorra a la causa i ahir anunciava la posada en marxa d'una campanya solidària que té com a objectiu el recaptar fons per lluitar contra el coronavirus. Tots els diners que s'aconsegueixin aniran destinats a l'hospital Josep Trueta perquè d'aquesta manera el centre pugui comprar mascaretes, bates i tot aquell material assistencial indispensable per tractar els pacients ingressats de la millor manera possible. Aquesta campanya es duu a terme a través de la plataforma GoFundme i no té cap mena d'import mínim. Tots els participants entraran en el sorteig d'un seguit de productes i experiències amb el Girona com a fil conductor: samarretes oficials signades pels jugadors del primer equip, entrades dobles per a partits, botes i material personal signat pels futbolistes, lots de marxandatge i també experiències Meet&Greet per conèixer els integrants de la plantilla.