Chen Yansheng (Espanyol) demana «unitat» per sortir d'aquesta situació

El president de l'Espanyol, el xinès Chen Yansheng, va enviar ahir un missatge de suport a tots els afectats pel coronavirus i va recordar l'experiència viscuda per la societat xinesa davant aquesta pandèmia. El mandatari va instar l'entorn a seguir unit: «Només junts ens en sortirem i superarem aquest mal moment. Molts ànims. A la Xina hem viscut aquesta pandèmia i comprenc les dificultats per les quals esteu passant ara mateix», va reflexionar. També va demanar prudència tot subratllant la importància de seguir el que manen les autoritats. «És molt important seguir les recomanacions mèdiques, quedar-se a casa i aïllar-se». A la primera plantilla de l'Espanyol, entre futbolistes i cos tècnic, hi ha fins a sis afectats per coronavirus.