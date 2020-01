Tots els gols de la 24a jornada de la Lliga Smartbank

Fuenlabrada - Màlaga (0-0)

El Fuenlabrada va empatar sense gols el passat divendres davant el Màlaga a l'inici de la jornada 24, en un partit amb poques ocasions i un gol anul·lat pel VAR per cada equip, que permet sumar un punt als madrilenys per seguir en zona de promoció.

Numància - Sporting (2-0)

El Numància va aconseguir aquest dissabte la seva primera victòria de la segona volta a Los Pajaritos davant l'Sporting, amb gols de Higinio i Curro, que van reflectir al marcador la seva superioritat sobre la gespa.

Lugo - Albacete (1-0)

El Lugo va tallar aquest dissabte la seva mala ratxa, que es va quedar en vuit partits sense guanyar, i va agreujar la de l'Albacete, que ja en porta set, amb un gol del canari Cristian Herrera, al quart d'hora de la segona part.

Ponderradina - Rayo (1-1)

El Rayo Vallecano va mantenir la seva inèrcia positiva de les últimes jornades i va aconseguir un punt a El Toralín, on va ser capaç d'anul·lar un tant de Yuri i, tot i que es va anul·lar un gol a Andrés Martín, va acabar firmant un empat davant una Cultural que va tornar a sumar.

Elx - Alcorcón (1-1)

Elx i Alcorcón van empatar aquest diumenge al Martínez Valero i allarguen, una jornada més, la seva mala dinàmica el 2020, en el qual encara no coneixen la victòria.

Deportivo - Cadis (1-0)

El Deportivo ha continuat la seva escalada a costa del líder, el Cadis, davant el qual va sumar la seva quarta victòria consecutiva a la Lliga Smartbank, una sèrie que l'ha reenganxat a la batalla per la permanència i que ha engrandit el sot en què està immers el conjunt andalús.

Racing - UD Las Palmas (1-1)

El Racing de Santander va deixar escapar aquest diumenge davant la Unión Deportiva Las Palmas dos punts més en els últims instants del partit, per un gol de Benito en temps afegit que va tornar a emmudir El Sardinero.

Oviedo - Osca (1-1)

L'Osca, al qual un gol d'Eugeni li va donar la victòria en el Tartiere a pocs segons pel final, va acabar perdent dos punts davant un Real Oviedo que va aconseguir empatar en l'última acció del partit amb un gol d'Ibra i que es manté fora del descens pel punt sumat a costa de l'equip aragonès.

Tenerife- Girona (1-0)

El Tenerife va aconseguir un triomf vital per sortir dels llocs de descens davant un ineficaç Girona, amb el que també va privar al seu rival una setmana més del seu anhel d'aconseguir un dels llocs que li permetran lluitar per l'ascens.

Extremadura - Almeria (1-2)

L'Almeria va saber patir aquest diumenge davant un Extremadura que va dominar bona part del partit però que no va materialitzar les seves ocasions, fet que el conjunt andalús va saber aprofitar per emportar-se els tres punts que el situen com a líder de la Lliga Smartbank després de la punxada del Cadis.