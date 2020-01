Victòria de Badosa a Austràlia

No hi va haver eufòria desmesurada. Almenys, en un primer moment. Els crits i les abraçades arribarien després. La primera reacció, ben simple però significativa. Paula Badosa va aixecar el puny esquerre, el va tancar amb força. Un lleuger somriure, mirada cap amunt i la mà a la cara. Acabava de guanyar. De fer història. Mai havia superat la primera ronda d'un Grand Slam. Ho va fer ahir a Melbourne, superant amb molta facilitat la sueca Johanna Larsson. El marcador va ser més aviat contundent, sense fissures. Ho deia tot el marcador: 6-1 i 6-0.

A finals de desembre, Badosa tuitava una fotografia seva a l'aeroport. «Rumb a Austràlia. Nous reptes, noves experiències, noves emocions», va escriure. Amb ambició i una mentalitat guanyadora afronta el primer torneig amb majúscules del 2020. L'ha començat amb molt bon peu. Va necessitar menys d'una hora per imposar-se a la seva rival i va etzibar fins a 23 cops guanyadors. «Feia molt de temps que buscava això. És el premi que recompensa tot el treball que he estat fent durant molt de temps. He pogut posar en pràctica tot el que duia temps treballant, especialment a nivell mental», deia en declaracions al canal Eurosport, un cop consumada la victòria. «Al veure el quadre, el meu principal objectiu era el de guanyar almenys un partit per poder enfrontar-me a una gran rival en una pista important», afegia. Missió complerta. Amb Larsson fora de combat, ara el nivell de la propera oponent serà molt més alt.

Badosa jugarà demà contra la txeca Petra Kvitova. És la setena cap de sèrie del torneig i, a més, l'actual subcampiona després de ser finalista l'any passat a Melbourne. El seu currículum el completen dos títols de Wimbledon. Poca broma.

D'altra banda, el serbi Novak Djokovic i la japonesa Naomi Osaka, que defensen el títol, i d'altres favorits com Roger Federer, Asleigh Barty i Serena Williams, van fer els deures i també van començar la seva aventura a Austràlia amb molt bon peu.