Els partits Recreativo-Osasuna (19 h), Saragossa-Mallorca (19 h) i Sevilla-Llevant (21 h), tots per DAZN, obren avui els setzens de final de la Copa del Rei. Per demà quedaran els duels Eivissa-Barça, Elx-Athletic, Tenerife-Valladolid, Badalona-Granada, Girona-Vila-real, Logronyès-València, R. Societat-Espanyol i Unionistas-Madrid. Dijous hi haurà les cinc últimes eliminatòries.