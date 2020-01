Tots els gols de la 20a jornada de la Lliga Santander

Leganés - Getafe (0-3)

El derbi que va tenir lloc el divendres a Butarque entre el Leganés i el Getafe no va tenir més història que vint minuts, el que van tardar els visitants a marcar tres gols (obra de Cabrera, Nyom i Mata) que van reflectir la seva superioritat durant els setanta minuts restants.

Llevant - Alabès (0-1)

El joc al contraatac desenvolupat per l'Alabès, especialment a la segona part, va deixar sense opcions al Llevant en un xoc que es va resoldre amb un gol d'Aleix Vidal en una de les moltes arribades de l'equip basc en la segona part.

Reial Madrid - Sevilla (2-1)

Un doblet de Casemiro allarga la ratxa sense derrotes d'un Reial Madrid que va sobreviure a un duel intens sense la seva columna vertebral, davant un Sevilla que amplia la seva mala dinàmica al Bernabéu amb la seva tretzena derrota consecutiva en aquest estadi, sense saber plasmar al marcador la seva superioritat en bona part del partit.

Osasuna - Valladolid (0-0)

L'Osasuna va empatar a zero davant el reial Valladolid en un partit que no serà recordat pel joc desplegat pels dos equips i en el que els locals es van encomanar a Chimy Ávila, que no va poder materialitzar les seves ocasions, igual que Sergi Guardiola, qui va estar a punt d'avançar als val·lisoletans estavellant el seu dispar al travesser.

Eibar - Atlético (2-0)/





L'Atlético de Madrid va reincidir en els seus problemes com a visitant, va naufragar a Eibar amb una derrota i va rebre un altre cop per les seves aspiracions aquesta temporada a la Lliga, de nou sense generar ocasions i doblegat per l'inici molt més intents del conjunt basc, transformat en l'1-0 de l'argentí Esteban Burgos, que va ampliar Edu Expósito en els últims instants, amb el 2-0 final.



Mallorca - València (4-1)

El Mallorca va aconseguir aquest diumenge una convincent victòria (4-1) sota la pluja a Son Moix, davant un València irreconeixible que va jugar gairebé tota la segona part amb deu per l'expulsió de Dani Parejo.

Betis - Reial Societat (3-0)

El betis va començar bé la segona volta en el seu camí cap a la zona europea de la taula i es va imposar per 3-0 a la Reial Societat, un equip dels que havia desplegat un milor joc a la primera part del torneig, i que va estar irreconeixible al Benito Villamarín, davant un conjunt local molt més intents i acertat.

Vila-real - Espanyol (1-2)

L'Espanyol, acompanyar per 3.000 inconsicionals, va agafar aire amb una victòria agònica en La Ceràmica davant un Vila-real irregular, en un partit marcar pel penalti i l'expulsió de Javi López que va posar l'1-2 al marcador al marcador a mitja hora pel final.

Athletic - Celta (1-1)

L'Athletic Club de Bilbao i el Celta de Vigo van empatar a un gol a San Mamés en un partit corresponent a la vintena jornada de la Lliga, la primera de la segona volta; en un partit en el que Rafinha Alcántara va avançar als visitants i Raúl García, de penal, va establir l'1-1 definitiu.

FC Barcelona - Granada (1-0)

Un gol de Messi, després d'una excel·lent assistència d'Arturo Vidal, va permetre al Barça de Quique Setién guanyar el partit davant el Granada, en un partit en el qual el futbol dels blaugrana va mostrar alguns brots verds, tot i que els va faltar continuïtat en el seu joc.