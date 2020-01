El Securitas-Girona Judo va aconseguir quatre medalles a la Copa Espanya sub-18 a Hondarribia. Dos ors per a Josep Hernández (73 kg) i Kindi Ba (81 kg) i dos bronzes per a Miquel Hernández (73 kg) i Yousef Saloum (90 kg). També va tenir un paper destacat, encara que no va obtenir medalla, Paula Molina (44 kg). Tant els germans Hernández com Kindi Ba seran convocats per la Federació Espanyola de Judo per a la Copa Europa del febrer a Fuengirola.