Leandro Cabrera arriba a l'Espanyol «sense por» i convençut que se salvaran

El nou jugador de l'Espanyol, Leandro Cabrera, va assegurar ahir que malgrat que tenia una bona situació al Getafe, que lluita per posicions europees, havia acceptat el «repte i desafiament» del club català «sense por» perquè creu que aconseguiran la permanència i, a llarg termini, es veu atret pel projecte. «La meva situació al Getafe era molt bona però m'ho prenc com un repte i un desafiament, m'ho prenc molt seriosament perquè és un dels passos més importants en la meva carrera. He acceptat venir sense por perquè crec en aquest club», va dir en la presentació a l'RCDE Stadium. L'Espanyol ha pagat la clàusula de 9 milions i ara negocia per Embarba (Rayo) o Tello (Betis).