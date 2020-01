Celrà obrirà diumenge el circuit de Curses d'Orientació

El circuit popular de curses d'orientació a peu arriba ja a la seva sisena edició. Promogut pels clubs Aligots (Girona), Gastant Keks (Olot), UE Vic i CO Berguedà, consta d'una dotzena de curses anual i ha aconseguit reunir més d'un miler de participants a cada edició. Aquestes entitats organitzen curses de caire popular, amb moltes categories destinades a la iniciació, les famílies i els més petits, que han ajudat molt a promocionar aquesta modalitat esportiva que barreja córrer i pensar. Però s'inclouen les dues categories oficials que puntuen per la Lliga Nord-O, destinades als federats i orientadors experimentats, i que aquests aprofiten sobretot per entrenar i practicar estratègies i tècniques lluny de la pressió de la Copa Catalana-O o les proves internacionals.

El cap de cursa i president de la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya (FCOC), Josep Maria Santiago diu: "Per la cursa de Celrà, hi haurà moltes famílies i mainada, doncs hem implicat les escoles. Però també tenim inscrits corredors élit com l'Eloi Martí (seleccionador estatal de base), en Sergi Oliveras (seleccionador català de base i campió del Món de Rogaine sub23) o la Marta Bruns (actual campiona absoluta de Copa Catalana-O). El nostre és un esport que permet barrejar els més experimentats amb els no iniciats, els més joves, amb els més veterans"

Per a l'ocasió s'estrenarà mapa fet recentment a escala 1:5.000 amb normativa ISSOM2007. Un mapa semi-urbà que inclou interessants zones rústiques i boscoses del voltant del poble, i el barri vell de Celrà, amb els seus carrers, places i carrerons que formen un autèntic laberint.

Les inscripcions anticipades que garanteixen mapa i són més econòmiques es tanquen dimecres a la nit. El diumenge, només s'acceptaran mapes de cada categoria mentre no s'exhaureixin els mapes. Tota la informació és pot trobar a la pàgina web d'Aligots, www.aligots.cat. Des d'allà, també es poden gestionar les inscripcions.