Abby Bishop.Talent i ofici australià per al joc interior

El director esportiu de l'Uni, Pere Puig, ja havia dit que fitxar una «cinc pura» era molt complicat i que s'intentaria fitxar la millor jugadora possible per reforçar el joc interior. I aquesta és la talentosa Abby Bishop. Una aler pivot amb bona mà en atac i dura a prop de cistella que la temporada passada va destacar en el Szekszard hongarès, gairebé 19 punts i 8 rebots per partit, i que l'equip d'Èric Surís ja va patir en una ajustada eliminatòria de l'Eurocup. Bishop va guanyar el bronze en els Jocs de Londres i també ha passat per la WNBA (campiona amb Seattle).