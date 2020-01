Victòria en temps de descompte d'un Peralada lluitador davant del Sants

El CF Peralada ha començat la segona volta de Tercera Divisió amb una important victòria a casa davant del Sants (2-1). Important i molt patida, ja que el gol del triomf, materialitzat per Eric Pimentel, Pime, ha arribat en el temps de descompte de la segona part.



Els visitants s'han avançat en el minut 14 quan Guille ha aprofitat una pilota morta dins de l'àrea empordanesa. Els locals, lluny d'afluixar, han apretat per a recuperar la posició i han pogut empatar en el minut 25 amb un gol de Xavi Ferrón. L'esforç a la recta final del matx ha tingut la seva recompensa per als homes d'Albert Carbó.





?? Aquesta és la que buscavem desde fa dies!!! La primera victòria del 2020 es mereix foto de celebració al vestuari!!! Molt graaans nois!!! Que això ja no pari aquest any! ???????????????????????? #somperalada ???? i si busqueu bé a la foto hi ha una sorpresa... ?????? pic.twitter.com/lRtHY1sRzc — CF Peralada (@CFPeralada) January 19, 2020