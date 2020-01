La victòria s'escapa al final

L'Olot va arrencar un punt a casa davant el Cornellà en un partit on els de Raúl Garrido van anar de més a menys. Xumetra va avançar el conjunt volcànic al minut 18 i l'Olot va signar una primera meitat gairebé impecable. Tot i això, el Cornellà va saber reaccionar i després d'acumular ocasions clares, al minut 82, Becerra va fer l'1-1 definitiu.

Durant la primera meitat, els olotins van tenir el control total del partit. L'equip de Garrido semblava haver après de la badada inicial al camp de l'Ebre i va sortir molt concentrat des del primer segon. Va transmetre molta seguretat en les passades i va combinar de manera fluïda. Eloy Gila va trepitjar àrea al minut dos per intentar una rematada al segon pal i Abde va provar un tir llunyà al primer pal després d'una de les seves característiques diagonals, però Ballesté va escapçar la pilota sense problemes. Aquestes van ser les úniques aproximacions dels cornellanencs a la porteria rival en els primers 45 minuts.

L'Olot mostrava un domini absolut amb pilota, però fins al minut 18 no va arribar la primera ocasió, la qual ja va suposar l'1-0. Xumetra rebia una pilota al segon pal després d'una centrada de Pep que deixava passar Pedro i la Bala va afusellar Ramon amb un xut potent a l'escaire. Amb el marcador a favor, els garrotxins no van renunciar a l'esfèrica i van deixar jugades de molta qualitat al primer toc que feien inviable que el Cornellà pogués ser protagonista. Abans del descans, Xumetra i Vivi van intentar dos xuts llunyans, però cap dels dos va posar en problemes el porter cornallenc.

El segon temps va tenir un guió totalment oposat. Els de Guillermo Fernández van sortir convençuts que podien donar-li volta al marcador, van posar una marxa més i van ser els dominadors durant els 45 minuts. Al minut 48, Pablo Fernández va tenir l'ocasió més clara dels visitants. Després de recollir el refús d'un xut seu, es va quedar sol davant Ballesté, però el seu tret va marxar llepant el pal. Deu minuts després, Pablo la va tornar a tenir amb un xut ras i fluix, després d'una passada enrere d'Abde, que va parar sense problemes el porter barceloní. Al minut 77, el Cornellà va tornar a tenir una ocasió molt clara per fer l'empat. Agus Medina va posar la pilota a l'escaire en un tret de falta directa, però Ballesté va tornar a estar providencial estirant-se per enviar l'esfèrica a córner. Dos minuts després, els de Guillermo Fernández van tornar a posar la por al cos als olotins. Abde aprofitava un mal entès entre Aspar i Ballesté després d'una passada a l'espai d'Agus Medina per rematar escorat i enviar la pilota al pal.

Després de tants avisos i de tancar l'Olot a la seva pròpia àrea, el Cornellà va trobar la recompensa. Al minut 82, Becerra va empatar amb una magnífica i contundent rematada de cap dins l'àrea petita després d'una centrada precisa d'Agus Medina en un servei de córner. Quan faltaven tres minuts per al final, Xumetra va tenir l'oportunitat de fer el segon picant la pilota per sobre de Ramon, però l'esfèrica va marxar per línia de fons. En els últims instants, ambdós equips semblaven conformar-se amb l'1-1, que permet als olotins continuar sumant cap al primer objectiu, la permanència.