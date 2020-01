La Unió Esportiva Figueres comença la segona volta sumant un punt a Manresa

La Unió Esportiva Figueres ha sumat un punt (2-2) de la seva visita al camp del Manresa, aquest migdia, en el primer partit de la segona volta de Tercera Divisió. Els del Bages sempre han anat per davant el marcador, però els figuerencs han reaccionat dues vegades amb els gols d'Ivan Vidal, de penal (41'), i de Màrius Jiménez (74'), a la sortida d'un córner. Amb aquest punt els de l'Alt Empordà acabaran la jornada entre el 12è i el 14è lloc. Des de l'arribada de Javi Salamero a la banqueta el Figueres, en vuit partits sobre la gespa l'equip només ha perdut un enfrontament (tres victòries, quatre empats i una derrota).

El Figueres tenia les baixes per sanció de Pepu Soler i Oriol Pujadas, i d'Abel Fàbregas i Carles Coto per lesió. A la primera meitat els del Bages s'han avançat al marcador amb un xut creuat de Biel Rodríguez al minut 22. Els blanc-i-blaus, que havien avisat amb un xut sec de Gabri Vidal, han aconseguit la igualada abans del descans (41') gràcies a un penal transformat per Ivan Vidal, enganyant el porter, que el situa com a màxim realitzador figuerenc amb 7 gols.

A la represa, els córners han marcat el desenllaç: Bernat (50') posava de nou per davant el Manresa, però el central unionista Màrius Jiménez (74') establia les taules després d'una centrada de Pol Tarrenchs. A la recta final, el porter figuerenc Roman Carrillo ha salvat un punt pels empordanesos gràcies a dues accions davant Joel.



Proper partit contra el líder

El proper partit del Figueres serà el diumenge dia 26 de gener (12.30 h) a l'Estadi de Vilatenim davant el CE L'Hospitalet, líder de Tercera Divisió. Javi Salamero recuperarà el golejador Pepu Soler i Oriol Pujadas després d'un partit sancionats.



Fitxa Tècnica

MANRESA: Pol Busquets, Ruano, Solernou, Cuello, Biel Rodríguez, Bernat, Walter, Erik Sarmiento, Fran Orellana (David Sánchez, 71'), Dani Ruiz (Joel Méndez, 46') i Luque. (Floren, 80')

FIGUERES: Roman, Màrius, Gallardo, Uri Ayala, Pol Tarrenchs, Joel Arumí, Bora Barry, Gabri Vidal (Marc Gelmà, 60'), Ivan Vidal (Genís Balaguer, 87'), Ousman i Duba (Enzo Sarmiento, 66')

GOLS: 1-0, Biel (22'); 1-1, Ivan Vidal (41')(p); 2-1, Bernat (53'); 2-2, Màrius Jiménez (74')

ÀRBITRE: Miguel Teruel. Targetes grogues al local Cuello i al visitant Ousman.