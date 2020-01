Enllaçar quatre jornades seguides puntuant és positiu per al Peralada, encara que si hagués estat de tres en tres i no pas d'un en un, millor. Els d'Albert Carbó no guanyen des del passat 17 de novembre en el derbi contra el Banyoles (1-0) i avui tenen una bona oportunitat per retrobar-se amb la victòria rebent el Sants (16.30 hores), que està a un punt del descens. Els xampanyers tenen les baixes de Romero i Canal, per sanció, i Damián, per lesió.