El Palamós s'encalla a casa

Empat just i una part per a cada equip ahir a Palamós. El degà buscava la tercera victòria seguida per empatar a punts amb el Vic, però els de Mármol van veure com la Guineueta esgarrapava un punt en el tram final del matx. Espuña va estar a punt de fer l'1 a 0 al minut 26, però va ser el capità Cano (min. 35) qui va permetre als locals marxar al descans amb avantatge i fer justícia al millor joc palamosí. A les acaballes del primer temps, Biel Pla va estar a punt de fer el 2 a 0, però el seu xut massa potent va marxar a fora. A la represa i amb el vent en contra el Palamós va tenir problemes en atac i la Guineueta va fer un pas endavant. El visitant Nil va superar Quinti (min. 80) i, tot i els intents locals de tornar a avançar-se amb ocasions, per exemple, d'Adri Salas i Espuña, l'1 a 1 no es va moure.



Tres punts importantíssims per a l'Escala, que posa fre a la millor ratxa de la temporada del filial llagosterenc i li serveix per agafar una mica d'aire en una classificació molt apretada per evitar les posicions de perill. El partit del Nou Miramar va estar marcat pel vent. La forta tramuntana que bufava va evitar veure un bon partit. A la primera part el protagonista va ser el recent fixatge local, Gerard Mercader. El bisbalenc no podria començar amb més bon peu el seu debut quan, en una contra molt ràpida, es va plantar sol davant del porter i va celebrar el seu primer gol com a blaugrana. A la represa el Llagostera va buscar l'empat, però aquest no va arribar.



Partit boig entre el Sabadell Nord i el Lloret, que va acabar amb repartiment de punts per a tots dos equips. A la primera meitat, els gironins es van mostrar superiors en tot moment, es van fer amb el domini del joc i van generar ocasions per eixamplar la diferència de l'electrònic, però dos gols de Silva des dels onze metres van capgirar el gol inicial d'Expósito. A la represa, el Lloret va aconseguir empatar en dues ocasions, obra de Martínez, però els locals semblaven tenir la sort de cara i van arribar a les acaballes amb el marcador a favor. Finalment, Vilà va anotar el 4-4 definitiu i es va fer justícia a Ca N'Oriac. En finalitzar el partit, l'entrenador gironí, Albert Batllosera, es mostrava satisfet amb el paper de l'equip, però assegurava que «cal millorar accions puntuals».