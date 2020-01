L'Olot rep el Cornellà per tancar una exigent setmana

El calendari ha obligat l'Olot a jugar dos partits consecutius lluny de la Garrotxa. El primer va ser a Andorra, on els olotins van perdre 1-0, mentre que el darrer va ser dimecres passat al camp de l'Ebre, on els de Raúl Garrido van donar una molt bona imatge i van endur-se els tres punts després de vèncer 1-2 amb gols de Palomares en pròpia porteria i Alan Baró. «Teníem ganes de tornar a jugar a casa. Som forts al Municipal, davant la nostra afició i jugant en gespa natural», reconeix Garrido, qui assegura que el poc marge entre partit i partit no serà una excusa per no competir. «Hem mostrat que podem competir amb adversitats. Hem tingut temps per recuperar-nos i venim de guanyar, que sempre ajuda».

Aquest migdia (12.00 hores), els garrotxins reben el Cornellà, un conjunt que aquest curs ha anat de menys a més i que ja es troba 7è a un punt del play-off. «No era normal el seu inici de temporada. Tornen a estar al nivell que tots esperàvem, amb una idea de joc clara i amb individualitats molt destacades», valora Garrido la dinàmica dels de Guillermo Fernández, que acumulen quatre victòries en les últimes cinc jornades. «Al principi els va costar perquè la plantilla era pràcticament nova i el tècnic també. Abans de Nadal ja van començar a carburar i ara ja estan al seu millor nivell», adverteix. Per al partit d'avui, el tècnic no podrà comptar amb José Antonio Soler, que va veure la vermella al camp de l'Ebre. Carles Mas tornarà a la convocatòria i Arnau Comas encara és dubte, malgrat estar a la fase final de recuperació.



Iván Guzmán torna a Olot

El partit serà especial per a un dels components de la plantilla del Cornellà: Guzmán. El jugador badaloní va defensar els colors de l'Olot des de la temporada 2017-18 fins al passat estiu, quan va marxar al Birmingham de la Segona Divisió anglesa, que el va cedir al conjunt cornallenc. «L'Olot voldrà tenir la pilota al Municipal, que és especial i únic per mi», comentava el futbolista.