El Llagostera no troba el gol

El Llagostera va visitar ahir el Municipal d'Ejea amb l'objectiu de sumar els tres punts després de tres jornades sense guanyar. El duel, com es preveia, va ser molt igualat. Tot i que els primers compassos els locals van demostrar per què només han perdut dos enfrontaments en el seu feu i van voler ser protagonistes del partit. De fet, i ben aviat, Marcos Pérez va haver de fer una d'aquelles aturades amb les que té acotumat el públic blaugrana per evitar el primer gol. La primera ocasió per als d'Oriol Alsina va arribar a la mitja hora a través d'una falta lateral. Amb el pas dels minuts, i l'inici del segon període, els llagosterencs van posar una marxa més i van avançar línies. Però al minut 63 el jugador local Ramón va fer l'únic gol del partit i va acabar així amb les opcions de triomf dels llagosterencs.

Hora de tornar a guanyar. Aquesta frase era la que estava incrustada en la ment dels jugadors d'Oriol Alsina en la seva estada per terres aragoneses amb motiu del partit contra l'Ejea. Però si la podem aplicar als blaugrana, també és necessari fer-ho amb els locals. Ambdós conjunts arribaven a l'enfrontament d'ahir encasellats en males dinàmiques respectivament: els locals rebien el Llagostera amb quatre jornades a les seves esquenes sense guanyar. I els visitants viatjaven fins a Ejea amb tres partits sense sumar els tres punts. Per tant, la victòria era el principal objectiu dels llagosterencs.

L'inici del partit, com tots els que disputen els d'Oriol Alsina, va ser igualat. Amb els visitants realitzant una notable tasca defensiva amb els sempre atents Lucas Viale i Diego a l'eix de la defensa. Tot i això, el primer apropament perillós del duel va ser per als locals, que només han perdut dos partits en el seu terreny de joc. Marcos, que sempre premia l'aficionat amb alguna de les seves aturades, va evitar el primer gol en el minut nou de partit. Això va donar ales als blaugrana, que paulatinament van apropar-se a l'àrea local: en el minut 30 van tenir l'única ocasió de gol. Sense fer gaire més l'Ejea, en el minut 63, va marcar l'únic gol del partit a través d'un xut des de fora de l'àrea. Amb això, Oriol Alsina va fer entrar Pasquina, Sergio Cortés i Sascha sense el premi del gol desitjat.