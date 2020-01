L'Espanyol visita Vila-real amb la intenció de sumar tres punts

L'Espanyol visita aquesta tarda (16.00) el camp del Vila-real amb la necessitat de guanyar i acostar-se una mica més a la salvació. Després de tancar una primera volta amb només onze punts, l'arribada d'Abelardo a la banqueta sembla haver-los donat un aire diferent i els ha fet canviar el pas en aquesta entrada d'any. Per contra, els locals es volen treure l'espina contra el equips de baix, que s'han convertit en el seu taló d'Aquil·les d'aquesta campanya. Els de la Plana s'han deixat molts punts en els enfrontaments amb els equips de la part baixa.

L'equip castellonenc arriba a aquest partit en el millor moment de la temporada, després de cinc triomfs consecutius, que els han retornat a la lluita per les places europees. Abelardo, per la seva banda, recupera Naldo, Dídac Vilà i Víctor Sánchez. Per contra, el tècnic asturià no pot comptar amb Víctor Gómez, Granero i Campuzano, lesionats, mentre que Ferreyra ha quedat fora de la llista per decisió tècnica.