L'Espanyol agafa aire amb un triomf a Vila-real jugant mitja hora amb 10

L'Espanyol, acompanyat per 3.000 incondicionals, va agafar aire amb una victòria agònica a la Ceràmica davant un Vila-real irregular i que visitarà Montilivi dimecres en els setzens de final de la Copa del Rei. El d'ahir va ser un partit marcat pel penal i l'expulsió de Javi López que va significar l'1-2 amb mitja hora encara per endavant.

Fins llavors, l'Espanyol, tot i arribar en llocs de descens, va ser superior, però després de quedar-se amb un jugador menys, els groguets van reaccionar i van buscar l'empat amb alguna ocasió clara per aconseguir-ho, sense sort.

Va ser la major intensitat visitant en el tram inicial del duel que va proporcionar el 0-1. Darder va centrar una pilota que va prolongar Naldo i, de cap, David López inaugurava el marcador quan just havien passat 6 minuts de joc. Llavors, els locals van reaccionar i es van equilibrar les forces, tot i que el marcador al descans continuava sent de 0-1, ja que els de Javier Calleja no van crear ocasions clares de gol.

Els pericos també van sortir endollats en la represa i, molt aviat, un centre de Calleri va permetre a De Tomás, en el seu debut a la Lliga amb l'equip, firmar el 0-2 amb un bon cop de cap. Els d'Abelardo tenien el partit dominat, però quan faltava mitja hora per acabar Javi López va ser expulsat per unes mans en un penal marcat pel VAR que va transformar Cazorla (1-2). Un gol que va canviar la dinàmica i que va encoratjar el Vila-real, que va assetjar fins al final la porteria de Diego López. Però l'Espanyol va aguantar les envestides locals per sumar tres punts importants en la lluita per la permanència.