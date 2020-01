Gerard Figueras i Miquel Noguer visiten el Massi-Tactic

El Massi-Tactic UCI Women's Team va rebre ahir a Púbol la visita de Gerard Figueras, secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, i de Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona. Figueras va explicar que «des de la Generalitat teníem clar que havíem de sumar-nos i apostar per aquest projecte. Catalunya és un país amb molta tradició ciclista». Per la seva banda, Noguer va subratllar que «des de la Diputació intenem potenciar i ajudar perquè es puguin desenvolupar prjectes com aquest».

Per acabar, la corredora del Massi-Tactic Noemi Ferré va agrair «l'oportunitat al club i a les institucions per donar-nos suport. Treballarem per deixar el nom de Torroella, Girona i Catalunya ben amunt».