VÍDEORESUM | Messi salva el debut de Setién davant un Granada amb 10 (1-0)

El FC Barcelona ha vençut (1-0) aquest diumenge al Granada en l'estrena de Quique Setién en la seva banqueta, arrencada de la segona volta en LaLiga Santander amb tres punts que li permeten seguir en el lideratge al costat del Reial Madrid, un inici exigit pel bon fer rival fins que els andalusos es van quedar amb un menys en el 69'.

Leo Messi, el millor sigui qui sigui l'entrenador, va fer l'únic punt de la freda nit al Camp Nou, amb molt de vent també, en el minut 76, després d'un robatori de Riqui Puig i les parets de l'argentí amb Griezmann i Arturo Vidal. Una de les poques vegades que va aconseguir trencar la defensa rival un Barça per moments elèctric però a estones també fluix d'idees o verticalitat en camp contrari, on va viure gairebé tot el partit.

El Granada, que va guanyar en l'anada al campió de lliga, va tornar a ser un bloc sòlid i no va regalar un centímetre. També va lligar en curt a Messi, tot i que que el '10' va aconseguir destacar en les seves carreres i la seva cerca de buits, o a qualsevol que intentés inventar prop de l'àrea. Un 82% va ser la possessió del Barça en el primer temps, arma fonamental per a Setién. El primer toc, la pressió avançada, el tècnic càntabre va voler marcar la seva línia a seguir.

No obstant això, amb baixes sensibles com Luis Suárez, De Jong, Arthur --recentment sortit de lesió--, o Dembélé, al Barça li va costar plasmar el seu domini en arribades clares. Això sí, el Granada no va tenir presència ofensiva, fins que Eteki es va trobar amb el pal. La millor en una hora de partit va ser del Granada fins que, amb un menys, va perdre la serenitat enrere. La recuperació que va beneir a Riqui Puig la va culminar Messi i el Barça va acabar còmode amb un més.

L'argentí va recuperar també la seva tradicional associació amb Jordi Alba, però amb el pas dels minuts la victòria als punts era per als andalusos. El descans no va servir al Barça per a veure el camí del gol, encara que la pressió sí que donaria els seus fruits. Un robatori de Vidal a Gonalons no el va aprofitar el conjunt català en clara superioritat contra el meta Rui Silva i poc després va arribar el pal del Granada.

Els de Diego Martínez tenien la més clara després d'una hora de partit, però llavors va arribar la segona groga per a Germán. L'expulsió la va aprofitar el Barça per a tornar a estrènyer, ja amb Riqui Puig en el camp. El canterano, a qui confia veure més el Camp Nou, va robar i va permetre les dues parets de taló de Griezmann i Vidal amb un Messi salvador. L'entrada d'Arthur va acabar d'assegurar la pilota i el triomf del Barça en l'estrena del seu projecte amb Setién.

FITXA TÈCNICA.



--RESULTAT: FC BARCELONA, 1 - MAGRANA CF, 0. (0-0, al descans).

--ALINEACIONS.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Vidal (Arthur, min.83), Rakitic (Riqui Puig, min.71); Messi, Griezmann i Ansu Fati (Carles Pérez, min.80).

GRANADA CF: Rui Silva; Víctor Díaz, Duarte, Germán Sánchez, Foulquier; Eteki (José Antonio, min.72), Gonalons, Vadillo (Portes, min.66), Machís, Azeez (Herrera, min.56) i Carlos Fernández.

--GOL:

1 - 0, min.76, Messi.

--ÀRBITRE: Pizarro Gómez (C.Madrileny). Va amonestar a Machís (min.12), Germán (min.59) i Carlos Fernández (min.72) al Granada. Va expulsar a Germán (min.69) per segona groga.

--ESTADI: Camp Nou.