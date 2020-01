El Citylift GEIEG Uni paga un mal darrer quart de partit i cau contra l'Ardoi

El Citylift GEIEG Uni va sumar ahir la segona derrota del 2020 després de caure (36-43) contra un dels millors equips de la categoria: l'Ardoi. Les navarreses visitaven el pavelló Lluís Bachs del barri de Sant Narcís compartint el lideratge de la Lliga Femenina 2 amb el Sant Adrià i el Gran Canària. La victòria contra les de Navarra suposava un gran repte per a les gironines, que van començar amb una alta intensitat que les va fer estar per davant en el marcador durant molt de temps. De fet, les de Joan Pau Torralba van ser capaces de guanyar els dos primers quarts i anar-se'n al final del tercer període amb un lleuger avantatge (29-28). Però un gran darrer temps, amb un parcial de 7 a 15, de les visitants, que van fer valer perquè són un dels tres millors equips, va fer capgirar el marcador per establir el definitiu 36-43. Aquesta desfeta suposa la segona de l'any després de caure contra el Gran Canària i fa que ocupin la sisena posició a la Lliga.