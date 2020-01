Casemiro dona la victòria al Madrid en un duel polèmic contra el Sevilla

El Reial Madrid va vèncer ahir per 2-1 el Sevilla FC, amb dos gols de Casemiro, en un partit corresponent a la vintena jornada de la Lliga Santander i que va amargar el retorn de Julen Lopetegui a l'estadi merengue com a cap de la banqueta rival. Els amfitrions van prendre la iniciativa en el lideratge amb 43 punts, a l'espera del que faci el FC Barcelona contra el Granada, i van prolongar la seva bona ratxa després d'haver conquerit recentment la Supercopa d'Espanya a Yeda.

Éver Banega, Fernando i Nemanja Gudelj van ser els seus elegits i no van decebre en una primera part de pura contenció, i on a més De Jong va tenir la millor ocasió. L'holandès va rematar gairebé a l'escaire un córner servit pel Banega, aprofitant un bloqueig que Gudelj havia fet a Édr Militão. En una jugada més pròpia d'altres esports com el bàsquet, els jugadors i aficionats visitants van celebrar el gol a l'espera que l'àrbitre, Martínez Munuera, donés validesa a instàncies del VAR. Finalment però el gol no va pujar al marcador davant la indignació del conjunt andalus.

El Madrid s'avançria gràcies Casemiro, l'home de la tarda. el brasiler va robar una pilota i l'hi va passar a Jovic, que l'hi va tornar per fer l1-0. Acte seguit, De Jong va connectar un xut amb l'esquerra ajustat al pal llarg, imparable per Courtois. Del 64 al 69, aquesta tram de cronòmetre va ser el que van trigar els locals a tornar a avançar-se. Amb l'ofensiva bolcada cap al costat de Vázquez, Lucas Vázquez va centrar al cor de l'àrea sevillana i que Casemiro, lliure de marca, va rematar al fons de la xarxa de Vaclik per posar el 2-1 definitiu.