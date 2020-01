El Bordils fa suar el líder en un partit molt igualat (32-29)

El Bordils va caure (32-29) ahir a la pista del líder, el Cisne, en un duel on els gironins van plantar cara a uns gallecs que només han perdut un partit des que va començar la temporada i que van patir més del compte.

El partit no va començar de la millor manera per als gironins, que veien com el Cisne imposava la lògica i es posava per davant en el marcador (2-0). Però, gràcies a les bones accions del porter Jordi i a les dianes de Canyigueral, els de Bordils van refer-se i van entrar en el partit. Els visitants van tenir l'honor de capgirar el marcador contra tot un líder. Ho van fer en el minut 12, quan el lluminós reflectia el 8-9. Un miratge, perquè un balanç de 5-0 per als locals va posar el 17-14, resultat amb què acabaria la primera meitat.

La segona part va començar amb molta igualtat. Si el Bordils marcava, el Cisne replicava de la mateixa manera perquè la diferència en el marcador no s'escurcés. De fet, així va ser fins al final del partit. Els locals van mantenir aquest avantatge durant tota la represa i l'enfrontament va acabar amb el resultat de 32-29.