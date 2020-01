El Barça posa ofici i patiment per seguir en positiu i guanyar a Fuenlabrada

Amb ofici i patiment final davant d'un incasable equip local, el Barça es va imposar a Fuenlabrada (90-94) de la mà de Nikola Mirotic -17 punts i 7 rebots- per encadenar la seva segona victòria cosnecutiva amb el triomf a Istanbul de dijous i oblidar les tres ensopegades seguides prèvies. Semblava que el partit quedava sentenciat quan encara quedava l'últim quart per jugar (62-75), però els madrilenys no es van rendir i van plantar cara als blaugrana fins al final. D'altra banda, el Joventut va perdre a la pista del Burgos (92-89) i el Manresa també ho va fer a Bilbao (88-77).