El Banyoles necessita trencar la mala ratxa contra el segon classificat

El Banyoles necessita tallar de soca-rel la mala dinàmica de resultats que li ha impedit sumar en les últimes jornades, amb tres derrotes seguides. Aconseguir-ho no serà fàcil tenint en compte que aquesta tarda els visita el Terrassa (16.30 hores), segon classificat que lluita pel lideratge de Tercera.

Topant amb rivals complicats com són el Sant Andreu, Vilafranca i Europa, els d'Adam Fontes van acabar la primera volta de la mateixa manera que la van començar: perdent. No obstant això, la regularitat que van aconseguir pel mig els ha donat certa tranquil·litat en situar-se quinzens amb 24 punts –set de marge respecte al descens. També els dos gols que van marcar Bech i Moha en els últims minuts del duel contra els escapulats. I és que veure porteria era important per als de Fontes, que no ho feien des de la gran victòria amb el líder, l'Hospitalet (3-1), el passat 14 de desembre. Per avui, hi ha les baixes de Toni, Eric i Kimo.