El Sarrià rep l'Alarcos Ciudad Real i el Bordils afronta l'exigent visita al líder

Complicada sortida del Bordils a la pista del líder, Cisne (17.30), en una quinzena jornada de Divisió d'Honor Plata on el Sarrià rep l'Alarcos de Ciudad Real on juga el gironí Sergi Mach (19.00).

«Només han perdut un partit en tota la temporada, tenen una primera línia amb molta qualitat i un porter, Villamarín, que havia jugat a l'Asobal amb el Sinfín que els dona molta vida amb les seves aturades», explicava ahir Pau Campos sobre la cita del seu equip a Pontevedra on no podrà comptar amb Ignasi Moreno per motius laborals. Més assequible, a priori, és el partit del Sarrià contra el Ciudad Real. Els de Salva Puig venen de guanyar el Novás.