Figueres premia els èxits de 73 esportistes individualment i equips de clubs de la ciutat

El Teatre Municipal El Jardí de Figueres ha aplegat aquest divendres, 17 de gener, al vespre, la celebració de la Nit de l'Esport, un acte de reconeixement als esportistes, equips i clubs esportius que han destacat durant la temporada 2018-2019.

En un acte que ha omplert el teatre per reunir esportistes, entrenadors i delegats, directius i familiars, l'Ajuntament de Figueres ha volgut reconèixer a 73 esportistes locals repartits en disciplines esportives com el tennis taula, atletisme, judo, patinatge, natació, taekwondo, hípica i gimnàstica rítmica, que durant la temporada 2018-2019 han assolit èxits esportius en competicions d'àmbit català i estatal.

A la categoria d'equips esportius, s'ha reconegut a 14 equips de les entitats Adepaf Figueres, Club Escacs Figueres, Club Gimnàstica Rítmica Figueres, Penya Unionista Figueres, Unió Esportiva Figueres, Club Tennis Figueres i Club Natació Figueres, per les fites esportives assolides en competicions d'àmbit comarcal, provincial i català.

A més, en el transcurs de la nit s'ha lliurat reconeixements especials a la trajectòria i mèrit esportiu d'esportistes destacats de Figueres, com la gimnasta Uma Méndez, que conjuntament amb el combinat espanyol de gimnàstica rítmica, va assolir la quarta posició al Campionat del Món Júnior celebrat a Moscou del 19 al 21 de juliol de 2019. Per altra banda, també s'ha reconegut a María Teresa Cortada i Roser Masó, lluitadores de la disciplina Tadaima Dojo (art marcial tradicional originària del Japó), per les seves trajectòries esportives.

Pel que fa a entitats esportives, l'Ajuntament de Figueres ha reconegut el quarantè aniversari del Club Esportiu Juncària, un club fundat l'any 1978 i amb més d'un centenar de futbolistes en edats compreses entre els 5 a 18 anys.



RECONEIXEMENTS A LA TRAJECTORIA ESPORTIVA

Juncària CE (40 anys)

Manel Toro

José Miranda

Maria Teresa Cortada Coll i Roser Masó Guiset (Tadaima Dojo)

Manel Català (Judo)

Castellers Figueres (1r lloc campionat categoria)

Uma Méndez (4t classificada Campionat del Món)

El regidor d'Esports, César Barrenechea, ha destacat que "el gran nombre d'esportistes guardonats i la varietat de disciplines presents avui són una mostra de la bona salut que viu l'esport de Figueres i a més, del gran paper que desenvolupen les entitats i clubs de la ciutat per fomentar la pràctica de l'esport entre els més petits".

Per altra banda, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha reconegut que "la ciutat té un gran deute amb els esportistes i entitats de la ciutat: cal posar al dia les instal·lacions esportives de Figueres. A més, treballem perquè la ciutat disposi de la segona piscina municipal i ben aviat, esperem donar bones notícies al respecte".

Per altra banda, Lladó ha volgut remarcar que "avui Figueres també reivindica l'esport femení i el paper de la dona dins l'esport, amb més de 31 noies esportistes i tres equips femenins que han assolit grans mèrits i èxits perquè, siguin a l'esport o a la vida, aquestes victòries ens permeten trencar amb el sostre de vidre que vivim".



LLISTAT DE PREMIATS INDIVIDUALS