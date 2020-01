Xavi admet que va rebre una proposta del Barça: «És massa aviat encara»

L'entrenador de l'Al Sadd, Xavi Hernández, va confirmar ahir que va rebre una oferta formal del Barcelona per convertir-se en el successor del destituït Ernesto Valverde a la banqueta, però la va declinar per arribar-li «massa aviat», si bé no descarta tornar a Camp Nou al futur. «Sí, vaig rebre una oferta del Barça, però no estava d'acord amb l'oferta perquè és massa aviat per anar a Barcelona ara. Somio entrenar-hi algun dia, però l'ocasió encara no ha arribat», va manifestar en conferència de premsa.

Xavi, que ha de jugar la final de Copa de Qatar, va deixar clar als seus jugadors que no fitxaria pel Barça després que trascendís la seva reunió amb els responsables blaugranes Òscar Grau i Eric Abidal. «En els últims 3 dies no he estat centrat al màxim perquè pensava en l'oferta del Barça, però ara estic enfocat en l'Al Sadd. Després ja es veurà què passa. El meu somni és entrenar el Barça», deia. Sobre Setién, el terrassenc va assegurar que li «encanta» el seu estil de joc, inspirat en el futbol ofensiu de Johan Cruyff. «M'encanta Setién, la seva manera de treballar i espero que tingui molts èxits».

D'altra banda, el brasiler Arthur es va incorporar als entrenaments al grup i va treballar amb normalitat a les ordres de Setién. Tot i això, sembla difícil que figuri a la llista de convocats per rebre demà passat el Granada.