«La Segona B és complicada, hi ha molta igualtat i els errors es paguen cars»

Entrevista amb Moha Chabboura, davanter altempordanès del Prat amb passat a Girona, Llagostera i Figueres.

Consolidar-se a la Segona B. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat a curt termini Moha Chabboura (L'Armentera, 29/01/95) després d'haver voltat de valent pel futbol català, tot i els seus vint-i-quatre anys. Amb passat al futbol base del Peralada i Girona -on va acabar la seva etapa formativa-, el davanter altempordanès ha vestit les samarretes del Llagostera, Pobla de Mafumet, Figueres i Formentera. Actualment, Chabboura és jugador del Prat i busca seguir progressant en el seu camí.

Després d'un bon final de temporada amb el Formentera, torna i fitxa pel Prat. Com recorda aquella bona etapa i com s'incorpora amb els potablava?

Tinc molt bon record de l'illa. Sincerament, va ser una etapa breu, però la recordaré. Estava molt content, vaig marcar deu gols a la lliga regular, dos al Play-Off i les coses sortien bé. Vam intentar assolir l'ascens fins al final. Llavors, el Prat es va posar en contacte amb mi per tornar aquí. El club va plantejar un bon projecte per confiar en gent de prop, que volgués créixer i tingués ambició. Això em va convèncer i vam tenir bona sintonia des del principi amb el director esportiu i el tècnic, Pedro Dólera.

Acabada la primera volta, sembla que la situació del Prat a la taula és delicada.

No està anant com tots esperàvem o voldríem. Crec que mereixem més punts dels que tenim, sembla un tòpic, però així és el futbol. La Segona B és complicada, hi ha molta igualtat i els errors es paguen molt cars.

A escala personal, tornes a la categoria de bronze després de l'etapa a Llagostera. Com la recordes i com veu el Llagostera aquesta temporada?

Tornar a la categoria és ideal per poder fer el salt cap al futbol professional. Hi ha molts jugadors que els hi agradaria arribar i lluito cada dia per poder progressar-hi. Del Llagostera només puc dir que tinc molt bons records. Fa poc vam jugar el partit de Copa al Municipal i em va encantar tornar a veure molta gent coneguda. Viale, Marcos, Pitu, Oriol Alsina i molts altres és un grup amb el qual vaig gaudir molt a Llagostera. Me n'alegro molt de la bona temporada que estan fent i ho tenen tot per fer coses importants aquest any.



Un altre club gironí que sembla funcionar prou bé és l'Olot amb jugadors d'aquí precisament.

Conec a molts jugadors que són allà. Fa goig veure'ls jugar, sembla que s'han consolidat a Segona B i el club ha donat amb la tecla per fer les coses ben fetes, sobretot, amb la seva proposta de joc. Hi ha pocs equips que siguin tan atrevits. Crec que no tindran problemes per salvar-se, més aviat al contrari. Poden ser un dels millors equips de la lliga.



Com està al Prat?

Jugar a Segona B no és gratis i Pedro Dólera confia en mi. M'ho demostra amb la continuïtat que estic tenint aquesta temporada. La competitivitat entre companys és sana i s'ha de treballar al màxim per tenir oportunitats.

Quin és el seu objectiu ara que ha arribat a Segona B?

Consolidar-me a la categoria. Sumar el màxim de minuts possibles i complir els objectius amb el Prat. Estic jugant des de la banda aquests últims partits, com a segon punta, però és complicat marcar gols en aquesta lliga, també quan ho faig de punta. Des de petit he volgut jugar a futbol i m'agradaria arribar a ser professional. He tingut moments molt durs, però valoro tot el que m'ha passat i m'ha servit per aprendre. Jugar és el que em fa feliç.