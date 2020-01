Darrera regata de la quarta Trobada de Velers.

L'equip J70, liderat per Valentín Baraibar, es va adjudicar la prova de la Ruta de l'Anxova tot i la victòria ajustada del Nauticescala 1 –amb Vicenç Batlle al capdavant– en la darrera regata de la quarta Trobada de Velers.

El J70 va ser segon, però per poc, i conserva avantatge suficient per ser líders. La trobada va ser marcada per la forta tramuntana.