Tres punts en joc i res més

Una autèntica muntanya russa de resultats i emocions explica la recent trajectòria del Llagostera. Acostumat a conviure en categories menors, als últims anys no ha fet altra cosa que col·leccionar ascensos i també algun descens. El cel el va tocar el mes de juny del 2014, quan va enfilar-se fins a la Segona Divisió A. Tot un èxit per a un club d'una localitat de poc més de 8.000 habitants. Va necessitar tres eliminatòries de la promoció per fer realitat el somni. A l'última, es va desfer del Nàstic. Difícil d'oblidar el darrer partit, al Municipal. Remuntada, tensió i eufòria per fer néixer una rivalitat que es manté a Tarragona però que a terres gironines fa temps que s'ha decidit deixar enrere. Aquest vespre (20.00 hores), tots dos equips es tornen a veure les cares. Aquest cop, en duel de Lliga i a Segona B. Serà el primer cop que s'enfrontaran al Municipal després d'aquella tarda d'ara fa cinc anys i mig (quan van trobar-se a Segona A el Llagostera jugava a Palamós).

S'hi presenten amb dinàmiques i estats d'ànims oposats. El Llagostera, que ve de Tercera i ha mantingut el bloc, és novè. Ha signat una primera volta notable, amb 28 punts que el situen més a prop del play-off que no pas del descens directe. Per contra, el Nàstic no s'ha adaptat a la nova realitat mesos després de perdre la categoria i deixar enrere el futbol professional. És tercer per la cua i només ha guanyat quatre partits. De derrotes ja n'acumula nou. Una d'elles, la primera, precisament contra els gironins al Nou Estadi (1-3).

Tanmateix, el tècnic Oriol Alsina té coll avall que el matx d'avui serà d'«extrema dificultat». «És una de les plantilles més cares. Per mi, la millor que hi ha a la categoria. No és normal que estigui allà baix i crec que té temps per revertir la situació. Segur que se salvarà», diu quan parla del Nàstic. Elogia Toni Seligrat, un entrenador «que coneix molt bé la categoria» i que també és «molt competitiu», tot recordant que «té un munt d'arguments» per fer jugar un equip de garanties «hi hagi qui hi hagi a la gespa».

Alsina aposta també per passar pàgina de la rivalitat que va néixer d'aquella eliminatòria per pujar a Segona A. «Sempre recordarem el que va passar aquell dia, això mai no ho oblidarem perquè va ser històric per a nosaltres. Però ara la realitat és una altra. És un partit de futbol, amb tres punts en joc. No es pot comparar. Abans era qüestió de guanyar o perdre. Ara tenim més marge de maniobra». Si bé confessa que una victòria seria un estímul majúscul. «Si guanyem els deixarem a tretze punts i això és un món de distància. Si perdem, un rival que lluita per no baixar se'ns acostarà a set». I ho remata: «Si estem al nostre millor nivell, estic convençut que podem guanyar qualsevol equip».

Alsina té les baixes dels lesionats de llarga durada Pitu Comadevall, David Bigas i Jordi Maymí. No són els únics descartats. Àlex Cobos tampoc està disponible; es va fer mal a l'espatlla jugant amb el filial i quedarà fora de la convocatòria. El tècnic espera que, tot i ser entre setmana i el fred, hi hagi un bon ambient al Municipal. «Necessitarem la nostra gent, espero que en vingui molta».

Per la seva banda, el Nàstic no guanya a fora des de fa més d'un mes i encadena tres jornades sense conèixer la victòria. Seligrat ja tindrà a la seva disposició Javier Ribelles, fitxat aquesta mateixa setmana. El migcentre tot just va realitzar ahir el seu primer entrenament.