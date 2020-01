El porter Jordi Tuscà torna al Lloret per cobrir la baixa de Madelaine

El Lloret ha aprofitat el mercat d'hivern per reforçar la seva porteria i ho ha fet amb la incorporació de Jordi Tuscà. La lesió de llarga durada de Marco Madelaine ha obligat el club a buscar un substitut i l'ha trobat en Tuscà. El porter vidrerenc, de 28 anys, prové del Palamós. No serà la seva primera experiència al conjunt selvatà, sinó que hi viurà la seva quarta temporada. Tuscà va fitxar pel Lloret l'estiu del 2016 per treballar sota les ordres d'Edu Urdiales. També ho va fer amb Albert Batllosera, abans de marxar aquest passat estiu a Palamós.