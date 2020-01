Un altre Llagostera-Nàstic al Municipal cinc anys i mig després

El 22 de juny del 2014, el Llagostera va escriure una de les històries més sorprenents que ha viscut mai el futbol. L'equip, amb més de 60 anys de vida, només havia viscut tres temporades a la Segona Divisió B. El seu sostre. Aquell dia, en l'últim partit de la darrera eliminatòria del play-off d'ascens, va capgirar el marcador de l'anada i va aconseguir una victòria que el va catapultar fins al futbol professional. L'ascens, tota una gesta per a un club d'una localitat de poc més de 8.000 habitants, va tenir com a víctima el Nàstic de Tarragona. El 2-1 de l'anada el va capgirar el conjunt blaugrana amb el 3-1 final, en un duel amb un munt de tensió a la gespa i també a la graderia, i que va necessitar de la pròrroga per decidir-ne el vencedor. Naixia llavors una rivalitat entre totes dues entitats que encara perdura. Després d'aquella tarda, Nàstic i Llagostera s'han vist de nou les cares algun cop més, però encara no pas al Municipal. Demà, la primera oportunitat. Més de cinc anys i mig després.

La disputa de la segona eliminatòria aquest passat cap de setmana, amb alguns equips de la categoria de bronze implicats, ha fet que la jornada no s'hagi completat encara i que alguns partits es disputin demà. Un d'ells, el que el Llagostera protagonitzarà al seu estadi rebent un Nàstic que, tot i venir de Segona A, li està costant un món adaptar-se a aquesta nova realitat. Precisament a la categoria d'argent un i altre equip s'havien enfrontat, però els gironins van actuar com a locals a l'estadi Palamós-Costa Brava, per la qual cosa no s'ha repetit encara el duel al Municipal. Un camp que es va omplir el juny del 2014 i que va viure escenes de tota mena, com ara la picabaralla del davanter Marcos de la Espada amb un aficionat quan intentava treure una pilota des de la línia de banda.

Ha passat el temps i la realitat de tots dos conjunts és ben diferent. Això sí, a Llagostera encara hi ha algun membre d'aquella plantilla, la de l'ascens. Hi continua el tècnic, Oriol Alsina. També hi eren Aimar Moratalla i Pitu Comadevall. Aquest últim, recuperant-se d'una greu lesió que va patir fa uns mesos.