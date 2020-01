Josep Maria Bartomeu:«La dinàmica de l'equip era millorable»

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va justificar la destitució de l'entrenador Ernesto Valverde pel fet que, tot i els resultats, la dinàmica de l'equip era millorable i va apuntar que en això coincidien tant la direcció esportiva com el cos tècnic. «Nosaltres sabíem des de feia temps que la dinàmica de l'equip era millorable, malgrat que els resultats estaven molt bé. Amb Valverde teníem una relació estreta i de molta complicitat i ho havíem parlat moltes vegades», ha revelar Bartomeu. El president va reconèixer que les formes amb què s'ha produït el relleu no han estat les més adequades: «Evidentment que a mi m'hauria agradat que les coses s'haguessin fet d'una altra manera. El tarannà d'aquesta junta directiva i del club no és aquest». Segons Bartomeu, feia temps que treballaven amb discreció pel canvi de tècnic.