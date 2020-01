Els judoques del Securitas Girona Judo es van apunar el cap de setmana passat un nou èxit a la Supercopa Espanya de categoria sub15 i sub21 celebrada a Tortosa. En sub15, medalla d'or per a Gio Guledani (+66kg). Amb aquesta medalla, Guledani serà un dels favorits al títol estatal el proper 25 d'abril. En sub21, medalla d'or per a Marat Kryzhanskyi (+90kg), amb 4 victòries, medalla de bronze per a Eduard Shtefanesa (60kg) i 7a plaça per a Artur Xargay (-73kg).