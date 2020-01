Febrer de patinatge a Fontajau

El patinatge prendrà el pavelló de Fontajau el mes que ve, amb la disputa dels campionats de Girona i de Catalunya. El tret de sortida de la temporada 2020 en la modalitat de grups de xou ha començat el compte enrere i els clubs ultimen aquests dies la preparació dels nous discs. S'espera un altre any històric per al patinatge gironí, després que el 2019 el CPA Girona es proclamés campió del món per primera vegada, amb el CPA Olot segon. L'equip de Nuri Soler va ser el gran triomfador de la passada temporada en guanyar tots els títols possibles: Girona, Catalunya, Espanya, Europa i Mundial. La culminació va ser el 14 de juliol passat, amb la victòria davant 14.000 espectadors als Roller Games al Palau Sant Jordi de Barcelona.

El campionat provincial arriba aquest any més tard. Es disputarà el diumenge 2 de febrer amb la previsió d'omplir Fontajau amb més de 4.500 espectadors. Aquest 2020 el pavelló de Girona també serà l'escenari del campionat català, que es divideix en dos dies. Se celebrarà el 22 i el 23 de febrer, també amb l'expectativa d'esgotar les localitats. Properament es posaran a la venda les entrades. Els clubs estrenaran les noves coreografies al campionat gironí, on s'espera una nova pugna en grups grans entre el Girona i l'Olot, els grans dominadors d'aquesta disciplina els darrers anys.

Tots dos clubs presenten moltes novetats als equips. El CPA Girona ha renovat la meitat del bloc. Han plegat Laura Bautista, Maria Carballo, Íngrid Roca, Júlia Terradellas, Laia Solé, Maria Fina, Núria Presas, Sara Planas, Neus Miquel, Raquel Gómez, Ana María Hinojosa i Andrea Baena; i entren de noves Aina Garcia, Aina Roura, Anna Mascaró, Clara Martínez, Elena Vega, Èlia Suy, Íngrid Lanzas, Ivet López, Laura Casanovas, Mireia Cejas, Paula Gironès i Mar Muñoz. Tot i aquesta important renovació de l'equip, la seva entrenadora, Nuri Soler, està «molt contenta» amb la resposta de les noves patinadores perquè «són conscients d'on estem» després dels brillants resultats de 2019 amb el ball Bacterium.

També hi ha molts canvis al CPA Olot. El director tècnic, Ricard Planiol, ha hagut de cobrir les baixes d'Ester Planella, Júlia Font, Anna Quintana, Mireia Morera, Elena Mansilla, Núria Miquel, Paula Sotillo i Aina Cruz amb l'entrada d'Ignasi Ciurana, Anna Noguer, Júlia Ruano, Nora Font, Emma López, Natália Villatoro, Carla Vendrell, Magalí Feu i Cristina Planagumà. El club garrotxí tornarà a tenir un patinador al grup de xou com ja havia passat amb Artur Balaguer, que va participar en els balls Alter ego i No hi ha res impossible.