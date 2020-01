Ernesto Valverde: «He viscut moments bons i altres de durs»

El ja exentrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, es va acomiadar dels barcelonistes després de ser destituït en una carta oberta que publica la pàgina a internet del club. Valverde va assegurar que en la seva etapa com a blaugrana ha «viscut moments molt alegres celebrant victòries i títols, però també altres de durs i difícils».

«La meva etapa com a tècnic del FC Barcelona ha arribat a la seva fi. Han estat dues temporades i mitja molt intenses ja des del principi. En aquest temps he viscut moments molt alegres celebrant victòries i títols, però també altres de durs i difícils. Però per sobre de tot vull destacar l'experiència viscuda i l'afecte que he sentit dels aficionats durant aquesta etapa», apuntava l'escrit. El preparador, tot i l'acomiadament, va voler agrair l'oportunitat que li va brindar el club.